智原去年第4季營收季增2.37% 優於預期
特殊應用晶片廠智原去年第4季營收新台幣29.53億元，季增2.37%，優於原先預期的持平表現，去年總營收110.65億元，年減7.53%。智原預期，今年營運可望回升。
隨著人工智慧（AI）先進封裝專案量產挹注業績，智原去年12月營收突破10億元關卡，達11.02億元，創21個月來新高，月增19.73%、年增14.33%。
智原去年第4季營收29.53億元，季增2.37%，優於原先預期的持平表現，去年總營收110.65億元，年減7.53%。上半年量產業務受客戶調整庫存影響，是智原去年整體業績下滑的主因。
智原先前預期，包括矽智財（IP）、客戶委託設計（NRE）及量產業務可望同步成長，將帶動今年營收止跌回升。
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