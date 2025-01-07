致伸營收／去年全年581億元、年減3.8% 參展 CES 奠定未來成長基礎

致伸科技（4915）7日公布2024年12月合併營收40億元，月減11%、年減1.5%。累計去年第4季營收131.4億元，年減6.3%。2024年合併營收581.7億，年減3.8%。

致伸表示，公司積極朝利基型及高附加價值產品發展，持續優化產品組合，提升毛利率及營業利益率。去年12月營收受產品季節性影響，然因應川普新關稅政策，PC客戶提前拉貨與AIoT客戶出貨回溫，有望帶動本月營收表現。

致伸以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，提供多樣且創新的解決方案，如公共安全（Public Safety）設備與AIoT（B2B）視覺解決方案，並在AI視訊會議與車載產品等領域深耕，同時積極拓展工業視覺與聲學檢測等利基型市場。

展望2025年，致伸在AIoT新興應用持續拓展，耕耘多年的成效將逐漸顯現。同時，公司將充分發揮集團綜效，深耕視覺、聲學及人機介面的技術整合。致伸集團參展CES 2025，透過集團內迪芬尼聲學（Tymphany）創立的 Audio Foundry技術合作組織，展示智慧車輛的創新應用，包括先進駕駛輔助系統（ADAS）、高階車用聲學系統及車載視覺技術等，展現集團深厚的整合實力及創新應用，並強化與國際客戶及合作夥伴的關係，為未來奠定成長基礎。