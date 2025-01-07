樺漢營收／去年12月、第4季與去年全年皆創新高 今年挑戰再登峰

工業電腦大廠樺漢（6414）7日公布去年12月營收，月增11.14%、年增14%，創單月營收新高紀錄，且第4季、去年全年業績亦創新高紀錄，展望後市，樺漢董事長朱復銓先前預估，在三大事業高成長，及子公司帆宣（6196）2025年美國建廠案將轉虧為盈下，預估樺漢今年全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益相較2024年皆會高成長。

樺漢公布去年12月營收146.94億元，月增11.14%、年增14%，創單月營收新高紀錄。累計樺漢去年第4季營收402.11億元，季增6.63%、年增17.49%，單季業績首度登上400億大關，為單季新高紀錄；樺漢2024全年營收達1,469.61億元、年增20.82%，亦登頂。

樺漢三大事業體12月營收表現亮麗，分別為工控設計28.8億元、年增26.1％，品牌通路64.9億元、年增30.4％，系統整合53.3億元、年減5.4％；帆宣北美建廠費用逐步緩解；其中，樺漢個體（包含全資子公司）持續穩定成長，營收達13.6億元，年增率1.6％。主要受益於品牌通路訂單穩定發酵和設計製造業務來自於智慧AI邊緣運算系統、網通資安、零售金融及智慧家居等市場需求強勁帶動。

樺漢持續深耕核心業務，積極拓展國際策略夥伴合作，並專注於開發東南亞新興市場與創新技術應用領域。與智慧零售客戶攜手，在全球73個國家設立銷售服務據點，並於24個國家建置物流服務中心。近期，樺漢加碼投入AMR與AGV自動化產品技術合作，提供智慧化解決方案平台，協助客戶在智慧製造、倉儲物流、智慧城市、智慧建築及智慧零售等領域實現效能提升。

展望2025年，樺漢持續穩健成長，聚焦AI邊緣運算、雲地整合服務與AI智慧零售等核心技術。同時，集團將全力推進ESaaS智慧方案平台應用，展現強勁增長動能。該平台涵蓋能源管理設備、儲能系統、智慧建築管理以及ESG節能減碳等技術應用，不僅成功進軍多個新興市場，更推動智慧城市與永續發展的應用落地，為客戶與社會創造更多價值。