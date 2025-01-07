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智邦營收／AI帶頭12月衝上155.4億元 月增23.8%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）7日公佈12月營收155.4億元，月增23.8%，年增96%，單月營收突破150億元，超乎市場預期，第4季營收389.7億元，季增38.2%，年增77%，累計2024年營收站上1,104億元，年增31.2%。單月、單季及全年營收都創下歷史新高。智邦表示，客戶需求增加。

AI帶動下，推升智邦AI相關產品智慧網卡及AI加速器營收成長，也推升AI資料中心用800G交換器出貨成長。

智邦9月營收首次突破100億元，11月營收站上125億元，12月就衝上155.4億元，營收連跳三級，也推升全年營收一舉突破千億元關卡，還達到1,104億元水準。

受惠營運表現激勵，智邦近月股價表現亮眼，從11月中的564元起漲，智邦7日下跌8元，收766元，近兩月漲幅達35.8%。

日前智邦法說上，執行長石軍看好明年AI趨勢，智邦也擴大產品，包含AI智慧網卡AI加速器、800G交換器，並切入AI伺服器新產品，近期更投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案，近期將總部遷往竹北AI園區，並擴大越南產能。

AI 營收

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