黃仁勳 CES 演說大談人形機器人 這檔概念股收盤創高

機器人概念股自去年12月中旬開始出現新一波瘋漲行情，主因台積電董事長魏哲家、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的點名看好所帶動， CES開展，黃仁勳在演講中花了很多時間大談人形機器人，再度為機器人概念股注入強心針，7日慧友（5484）飆上漲停之外，和椿（6215）則是收在108元，創下收盤新高。

黃仁勳在CES主題演講中，有一大部分的時間大談車用技術與人形機器人技術，同時還介紹名為「Cosmos」的基礎模型，能生成有如照片的逼真影像，用來訓練機器人與自駕車，成本遠低於使用傳統數據的方式。

黃仁勳表示，透過創造「合成」的訓練數據，這類模型能協助機器人和汽車「理解」現實實體世界，如同大型語言模型幫助聊天機器人生成自然語言進行回應一樣。

他指出，人形機器人必須透過真人不斷重複執行任務來予以訓練，但未來卻能透過模型生成的虛擬逼真影像來對自駕車和人形機器人進行訓練；黃仁勳強調，「我們真的希望（Cosmos）能在機器人和工業AI領域實現像是Llama3在企業AI領域的發展」。

台股機器人概念股從去年12月中旬以來漲勢延燒到今年，且以輪漲的走勢來延續多頭上攻火種，隨著黃仁勳演講的進一步加持，市場看好機器人概念股的表現，7日台股持續上漲，多檔機器人概念股也是大漲攻勢。

慧友以62.8元開高， 盤中衝上漲停67.9元鎖到收盤， 上漲6.1元，成為族群領漲指標；和椿以105.5元開出，一度拉升至111.5元，終場收在108元， 上漲3元，漲幅2.85%，創下收盤歷史新高價。

致茂（2360）收在387.5元，漲幅6.6%；廣運（6125）以93.7元開出，早盤一度小翻黑後再拉至平盤之上，近12時股價急拉，一度衝達98.9元，終場收在98元，上漲4.8元， 漲幅5.15%；所羅門（2359）、均豪（5443）、穎漢（4562）、志聖（2467）、佳世達（2352）、大銀微系統（4576）、台達電（2308）等也是大漲表現。

和椿成立「機器人應用研發中心」，也發展auro solutions機器人自動化子品牌，積極整合相關協作機器人、AMR、無人搬運車、無人叉車、樓宇清潔機器人等產品的整合應用技術。