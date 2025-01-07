黃仁勳發表新AI電腦 點名聯發科為合作夥伴 股價急拉

輝達執行長黃仁勳7日在CES展發表輝達最新的小型AI超級電腦，名為Project Digits，不只讓研究人員和新創公司能夠開箱即用，一般工程師、創作者也能夠使用，該電腦可以運作所有輝達的AI軟體，核心晶片為GB10-最小的Grace Blackwell，其中黃仁勳指出CPU部分和聯發科（2454）合作，帶動聯發科股價盤中急拉，漲幅逾3%。

黃仁勳說，聯發科和輝達合作打造了GB10中的CPU，並透過NV link，晶片與晶片對接至Blackwell GPU。Project Digits也是一台雲端運算平台，目前Project Digits正全力量產中，預計五月可以上架。

消息一出，聯發科股價由下跌變急拉至1,490元，盤中漲幅逾4%。

除了新曝光合作GB10中的CPU，聯發科也與輝達合作的WoA PC相關晶片，預計將於高通X Elite之後推出，出貨量可能將集中在2025年第4季。

另外，非蘋陣營三星、小米、Realme等品牌廠陸續在元月發表新機，法人表示，可望帶動新一波換機潮，對智慧手機處理器大廠聯發科的營收及獲利有正面助益。

法人分析，在美中地緣政治下，聯發科成為少數能兩面得利的台灣科技業者。因為中國大陸手機業者必須取得高階AI手機晶片與台積電（2330）產能，才能對抗蘋果、三星等敵手，甚至美國科技大咖也必須找上技術能力與美系晶片廠不相上下的聯發科合作，才能降低成本。

聯發科12月營收將出爐，先前聯發科估計去年第4季營收將介於1,265億至1,345億元之間，季減4％至增加2％之間，因此扣除10月與11月的業績之後，去年12月業績只要約達301.4億元之上，就可以超越前述預測區間低標。