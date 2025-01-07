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鴻海題材滿滿但外資卻是一路砍 股價終於反彈了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海。 （路透）
鴻海。 （路透）

輝達（NVIDIA）股價6日創下收盤新高，帶旺相關AI股的表現，鴻海（2317）題材滿滿，包括去年營收6.8兆元創下新高、輝達「地表最強AI伺服器」GB200將自1月下旬起大量出貨，有望帶動上半年業績淡季不淡、跨足AI眼鏡、參展CES等，但卻遭外資一路狂砍，7日開高走高， 盤中漲幅逾2%。

鴻海先前股價大幅拉回，表現相對弱勢，統計近40個交易日中，僅5個交易日是買超，合計則是賣超38.77萬張；近期題材回籠，利多消息滿滿，去年12月合併營收6,548.25億元，創同期次高，年增42.31%，表現優於公司與市場預期，全年合併營收6兆8,599億元，創下新高，年增11.37%。

AI伺服器今年是鴻海的成長主軸，輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器去年底小量出貨後，將自1月下旬起大量出貨，有望帶動鴻海上半年業績淡季不淡；鴻海預告，今年第1季傳統淡季營運將較去年同期顯著成長；美系外資則是給予「買進」評等，目標價263元。

另外，搭上CES開展題材，鴻海旗下鴻華先進和富智康（FIH）將分別展示電動車及車用電子方案；還有，鴻海搶進 AI 眼鏡商機，積極籌組生態系，繼與英商Porotech合作，觸控面板廠GIS-KY（6456）、晶圓代工廠力積電（6770 ）、LED廠富采（3714）等也加入生態鏈，鎖定蘋果AI眼鏡代工訂單。

輝達股價12月月線收跌，但2024年全年仍大漲171%，成為標普500指數整體漲幅最大單一動力；6日收盤大漲3.4%至每股149.43美元，盤中一度勁揚超過5%，創下每股152.15美元的盤中新高。

輝達股價創高， 激勵AI股的表現， 台積電（2330）續創歷史新高之外，鴻海也出現反彈，早盤以187元開出，一度拉升至192元，漲幅4.06%，收復月線， 盤中漲幅2.98%，貢獻大盤指數約25點。

AI 鴻海

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