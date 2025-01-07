鴻海（2317）營收寫新高...全靠蘋果帶飛？達人：證明了多方布局策略成功
鴻海去年營收6.8兆元營收，創下新高，算下來，平均一天賺186億元！
回想去年，鴻海股價突破200元的時候，市場上都在為鴻海歡呼，畢竟股價經過那麼多年的沉寂，終於站上了郭董所說的200元。
不過現在還是有不少大大存有「鴻海依賴蘋果」的既定印象，雖然現階段蘋果確實仍然佔4~5成的營收比重，但事實上，鴻海近年積極的多元化轉型成功，去年全年營收創下6兆8599億元的新高，年成長11.37%、Q4營收2兆1,323億元，也創下單季歷史新高。
這些都不單只是iPhone，而是它多元的佈局成果，AI伺服器、雲端網路、元件、車用…等等，對營運都貢獻了不少。
而雖然「蘋果新機拉貨潮也告一段落」，但其它業務的表現成功補上了這個缺口。
後來鴻海股價跌回到200元以下，也有大大問我說：「那還值得繼續看嗎？」有種「峰頂看世界，谷底見人心」的感覺。
當然不是沒有200元就不值得看，也不是200元以上才值得買。
鴻海在去年12月傳統淡季，繳出單月6,548.25億元，成長42.31%的亮眼成績，更多是因策略的轉變。
而逐步擺脫單一客戶的依賴就是很大的成功，把業務重心轉往具有前景的領域，雖然這些佈局都需要時間發酵，但方向是對的。
因此對我來說，股價不是判斷任何公司好壞、價值的重點，價值也不僅在於營收創高。
鴻海現階段的其一價值是在風口上的穩健成長，AI伺服器、雲端業務及車用的崛起，是它的下一個里程碑。
股價的波動只是市場短期內對它的期望調整而已。
所以現在鴻海股價200元，並不會有這位大大還值不值得看的問題，鴻海沒有失去光環，要再強調一次，反而應該要煩惱的是，鴻海什麼時候還有甜甜價可以買？
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言