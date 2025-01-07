鴻海（2317）營收寫新高...全靠蘋果帶飛？達人：證明了多方布局策略成功

鴻海去年營收6.8兆元營收，創下新高，算下來，平均一天賺186億元！

回想去年，鴻海股價突破200元的時候，市場上都在為鴻海歡呼，畢竟股價經過那麼多年的沉寂，終於站上了郭董所說的200元。

不過現在還是有不少大大存有「鴻海依賴蘋果」的既定印象，雖然現階段蘋果確實仍然佔4~5成的營收比重，但事實上，鴻海近年積極的多元化轉型成功，去年全年營收創下6兆8599億元的新高，年成長11.37%、Q4營收2兆1,323億元，也創下單季歷史新高。

這些都不單只是iPhone，而是它多元的佈局成果，AI伺服器、雲端網路、元件、車用…等等，對營運都貢獻了不少。

而雖然「蘋果新機拉貨潮也告一段落」，但其它業務的表現成功補上了這個缺口。

後來鴻海股價跌回到200元以下，也有大大問我說：「那還值得繼續看嗎？」有種「峰頂看世界，谷底見人心」的感覺。

當然不是沒有200元就不值得看，也不是200元以上才值得買。

鴻海在去年12月傳統淡季，繳出單月6,548.25億元，成長42.31%的亮眼成績，更多是因策略的轉變。

而逐步擺脫單一客戶的依賴就是很大的成功，把業務重心轉往具有前景的領域，雖然這些佈局都需要時間發酵，但方向是對的。

因此對我來說，股價不是判斷任何公司好壞、價值的重點，價值也不僅在於營收創高。

鴻海現階段的其一價值是在風口上的穩健成長，AI伺服器、雲端業務及車用的崛起，是它的下一個里程碑。

股價的波動只是市場短期內對它的期望調整而已。

所以現在鴻海股價200元，並不會有這位大大還值不值得看的問題，鴻海沒有失去光環，要再強調一次，反而應該要煩惱的是，鴻海什麼時候還有甜甜價可以買？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。