輝達搶先公開 AR 眼鏡專利 這兩檔概念股應聲漲停

輝達（NVIDIA）於1月2日公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示揮軍AR眼鏡市場，而執行長黃仁勳將在美國消費性電子展（CES）發表演講，AR眼鏡成為市場焦點，騰輝電子-KY（6672）、GIS-KY（6456）盤中都衝上漲停板，達邁（3645）上漲逾6%，富采（3714）上漲約3%，不過宏達電（2498）則走跌。

輝達專利內容顯示，其AR眼鏡專利將可解決AR穿戴式裝置一向笨重的痛點，透過獨特的「數位干涉全息技術」以及特定的光學設計，來取代當前沉重的折疊光學模組，讓AR眼鏡更輕巧，且沉浸感體驗更佳。

輝達公開AR眼鏡專利技術，帶動先關概念股大漲，騰輝電子-KY、GIS-KY都攻上漲停，達邁上漲逾6%，富采盤中上漲約3%，宏達電則開高走低，盤中下跌逾1%。

銅箔基板廠騰輝電子-KY指出，擴增實境AR智慧眼鏡已進入量產，高毛利率低耗損材料因此銷量增加，其材料由騰輝獨家供應，將於2025年為營收注入動能。騰輝也針對無人載運飛行器、超級充電樁等散熱應用進行樣品打樣，在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位。

GIS-KY在CES展出新世代智慧車載及近眼顯示技術與產品，包括抬頭顯示器、低反射鍍膜技術、Mini LED 觸控顯示模組，及光波導顯示模組。智慧車載包括，可提供即時 AR 虛實整合的行車資訊，提升駕駛安全的抬頭顯示器(HUD)；AR 眼鏡之光波導解決方案則整合光機引擎(light engine)，具有高品質影像顯示、超輕薄的特性。

AR品牌大廠宏達電與輝達是多年合作夥伴，宏達電董事長王雪紅去年在股東會曾公開指出，輝達的數位孿生平台 Omniverse與宏達電的VIVERSE有很好的連結，預期虛擬分身的形成與元宇宙的建立，其發展會愈來愈快。