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彩色電子書拉抬 振曜2024年營收創新高 股價勁揚

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

振曜（6143）受惠彩色電子書拉抬，12月營收8.9億元，月增18.4%，年增144%，累計第4季營收22.65億元，季增24.45%，累積2024年全年營收74.11億元，年增11.65%，創歷史新高。

受惠營收成長，振曜7日上漲逾3%，股價最高來到127元。

振曜日前舉辦法人說明會時表示，受惠於彩色電子書元年的發酵，2024年全年出貨量已超越去年，預計成長55%至60%，獲利也將有六成增長。

振曜累計稅後淨利4.32億元，年增52.1%；每股稅後淨利5.02元，前三季獲利已超越去年全年。平均毛利率為21.3%，年增0.52個百分點；營業利益率為10.3%，年增1.22個百分點。

法人表示，振曜12月營收超越11月，第四季在旺季帶動下，期望每股獲利有機會站上2元，第四季毛利率也將超越去年，全年毛利率挑戰22%的目標。

振曜積極佈局新產品與市場，以彩色電子廣告看板作為未來重要的成長動能，並計劃在CES、NRF及MWC等國際展會中亮相。

此外，振曜表示，越南與美國洛杉磯的新生產據點已經啟用，進一步完善供應鏈佈局，以支持未來產品需求，確保穩定的供應能力。

振曜表示，多年的佈局逐漸進入收穫期，預計新產品在今年第二季開始發揮效益，下半年有望帶來重大利多。此外，市場對電子紙大面板的需求持續增加，公司已做好全面準備，迎接新的商機。

展望第一季，振曜預估，營運表現與往年相似，仍會受到淡季影響。法人分析，以上半年來看，毛利率預期維持在21%至24%之間，主因是電子書處理器的新需求，而下半年彩色看板產品的推廣則有望進一步提升毛利率。透過參展活動與客戶對接，公司全年訂單貢獻預計達高個位數增長，全年營收目標設定為兩位數成長。

振曜 營收

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