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台灣大揪伴 拓印尼版圖

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）搶進印尼智慧城市商機，拓展東南亞智慧移動市場版圖，昨（6）日宣布與策略夥伴AppWorks、USPACE共同投資超過1億元，參與印尼智慧停車科技Soul Parking的A2輪融資，積極參與印尼智慧城市發展，擴大台灣大智慧移動生態圈。

Soul Parking是印尼最大的停車科技公司，解決方案廣泛應用於公寓、醫院、商業中心、娛樂場所和住宅區，擁有100家合作夥伴，每年處理超過2,000萬筆停車交易，在印尼已有超過200萬輛汽機車透過Soul Parking停放。

台灣大總經理林之晨表示，Soul Parking以科技為驅動力，透過AI智能導航、即時空位資訊、共享停車等創新功能，大幅減少駕駛們尋覓車位的時間，提升使用者體驗，將協助Soul Parking將成功經驗複製到其他東南亞城市。

Soul Parking共同創辦人暨執行長Kenneth Darmansjah表示，近年透過物聯網技術革新停車體驗，提升停車基礎設施效能，結合即時數據分析、無現金支付等數位化工具，讓高密度區域的停車容量達到傳統方案的八倍。

印尼 台灣大哥大 東南亞

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