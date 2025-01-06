台灣大揪伴 拓印尼版圖
台灣大哥大（3045）搶進印尼智慧城市商機，拓展東南亞智慧移動市場版圖，昨（6）日宣布與策略夥伴AppWorks、USPACE共同投資超過1億元，參與印尼智慧停車科技Soul Parking的A2輪融資，積極參與印尼智慧城市發展，擴大台灣大智慧移動生態圈。
Soul Parking是印尼最大的停車科技公司，解決方案廣泛應用於公寓、醫院、商業中心、娛樂場所和住宅區，擁有100家合作夥伴，每年處理超過2,000萬筆停車交易，在印尼已有超過200萬輛汽機車透過Soul Parking停放。
台灣大總經理林之晨表示，Soul Parking以科技為驅動力，透過AI智能導航、即時空位資訊、共享停車等創新功能，大幅減少駕駛們尋覓車位的時間，提升使用者體驗，將協助Soul Parking將成功經驗複製到其他東南亞城市。
Soul Parking共同創辦人暨執行長Kenneth Darmansjah表示，近年透過物聯網技術革新停車體驗，提升停車基礎設施效能，結合即時數據分析、無現金支付等數位化工具，讓高密度區域的停車容量達到傳統方案的八倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言