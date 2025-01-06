中磊去年12月業績月增20% 普萊德月增3%

網通廠去年12月營收陸續出爐，中磊（5388）去12月營收回溫，月增兩成，2024全年營收年減9.3%，普萊德12月營收小幅成長，全年營收創歷史新高。法人看好，中磊今年在電信訂單回溫，新產品出貨帶動下，可望重返成長軌道，普萊德品牌布局全球，搶進工控網路，可望穩定成長。

普萊德12月營收1.68億元，月增3.2%，年增26.3%，單季營收近5億元，季增7.8%，累計全年營收18.8億元，年增1.9%，創歷史新高，普萊德已連續四年創下歷史新高紀錄。

普萊德近年積極布局工業級網路及智慧網路通訊市場，打造工業級L2/L4 10G光纖乙太網路交換器系列，整合雲端平台及資安保護，同時推出工業級模組化10吋機架網管型交換器，搶進智慧網路通訊市場需求，推動智慧城市、工業物聯網及智慧物聯網的高效能通訊與永續發展。

中磊12月營收53.22億元，月增20%，年增2.7%，第4季營收134.27億元，約與第3季持平，累計全年營收567.92億元，年減9.3%。

法人認為，中磊第1季北美有線電視寬頻客戶可望季增，企業網通品牌客戶市占率可望提升，可望推升中磊第1季營運營運淡季不淡。

近期中磊也前進CES2025，將展示IoT智慧物聯網、超寬頻、以及影音娛樂等三大類解決方案，法人表示，中磊新產品WiFi 7、DOCSIS 4.0用戶端設備、10G PON、5G FWA出貨增溫，2025年營收、獲利都可望較今年成長。