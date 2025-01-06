宏碁金雞去年12月業績攀峰

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）、 倚天酷碁-創2024年12月營收皆創下單月歷史新高，分別月增11.14%、44.91%，兩家公司第4季、全年業績亦登頂。展望後市，法人看好安碁資訊、 倚天酷碁今年營收有望雙位數增長，再創新高紀錄。

安碁資訊昨（6）日公布去年12月營收為2.31億元、年增14.7%，再創歷史新高紀錄；第4季營收共計6.04億元，季增7.66%、年增15.76%，為單季新高。

安碁資訊2024全年營收共計21.46億元、年增16.37%，亦登頂；安碁資訊表示，主要動能來自年度專案陸續完成驗收，全年營收連七年創新高。

安碁資訊總經理吳乙南先前指出，市場需求愈來愈高，看好2025年在既有資安SOC專案外，也將加入紅隊演練、雲端資安等項目，帶動營運持續成長，期盼今年維持營收雙位數成長力道。

倚天酷碁去年12月營收3.27億元、年增25.78%，創歷史新高。累計去年第4季營收7.26億元，季增2.25%、年增21.81%，為單季新高；2024年全年營收26.05億元、年增24.91%，亦登頂。

倚天酷碁表示，耶誕假期銷售暢旺，在庫存水位較低下，客戶持續進貨。其次2025年銷售的電動滑板車初步出貨，趕在去年12月開出FOB（離岸價）。

展望後市，倚天酷碁總經理鍾逸鈞先前表示，PC產業回溫，AI PC出現，看到許多新商機，已投入開發AI PC相關周邊產品，相信將成為未來業績增長動能之一，同時看好生成式AI技術，已布局AI終端裝置。倚天酷碁也希望逐步降低與母公司宏碁關聯交易，法人預估，隨著倚天酷碁逐步降低關聯交易，2025年有望從創新板轉上市櫃。