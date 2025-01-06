群光2024年績增3% 重返千億大關

群光（2385）2024年全年營收重返千億大關，達1,014.78億元，年增3%。展望2025年，法人預期，在鍵盤、電源及影像三大事業群點火下，全年營收有望有高個位數增長，在聚焦高毛利產品策略奏效下，獲利表現優於營收，營收及獲利同步改寫新猷，連四年賺逾一股本入袋。

群光去年12月營收83.2億元，月減3.6%，年增4%，去年第4季營收262.37億元，季減5%，年增7%。

法人表示，與去年11月比較，群光12月三大產品線營收季節性下滑，符合預期，若與2023年同期相比，鍵盤和電源營收則呈現年增，反映PC/NB品牌客戶為避免受到川普可能的新關稅政策影響，在年底前提前拉貨。

法人預期，群光今年三大事業表現中，以鍵盤及電源成長最強。市場普遍認為2025年NB市場成長率優於2024年，且因win 10即將終止服務，有機會出現新一波企業換機潮，將有利於群光。