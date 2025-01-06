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台積電再狂飆！高盛搶升目標價1,355元、大摩維持1,388元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）6日創下歷史天價達1,125元。其中，外資高盛、摩根士丹利證券（大摩）自新春以來出具最新個股報告，分別維持「買進」及「優於大盤」評級。其中，高盛將目標價由1,320上調至1,355元，也是進入2025年後，首家率先調高目標價的外資券商。

高盛科技產業分析師呂昆霖表示，台積電2025年開局良好，今年營收有望年增26.8%（均以美元計），主因AI/HPC應用領域的強勁增長、先進製程的強勁需求，以及其它先進製程代工廠競爭壓力減弱等，因此維持「買進」評級、目標價由1,320上調至1,355元，調幅2.6%。

此外，後市競爭環境將對台積電更有利，其中三星（Samsung）和英特爾（Intel）過渡至先進製程時當中面臨不少困難，預計3奈米／5奈米製成的價格將上漲中高個位數，CoWoS價格將從2025年開始上漲10%以上。因此在更高價格的支持下，預計台積電的毛利率將從2024年的56.1%增長到2025年的59.3%。

資本支出方面，呂昆霖預計，台積電2025年將達到約400億美元，高於2024年的300億美元。儘管支出增加，其資本強度預計仍將維持在大約30%的水準。展望後市，台積電2025年大部分的資本支出將用於擴展2奈米製程，以及CoWoS技術產能，為未來成長奠定基礎。

大摩半導體產業分析師詹家鴻補充，台積電2025年首季營收將季減5%、毛利率可能滑落至約57%，主因iPhone季節性因素影響，而iPhone 16的銷售上行空間也有限。

毛利率下滑相關因素包括：2024下半年因緊急訂單及晶圓廠高利用率帶動的毛利改善在2025年首季不再重現；AI晶片客戶反對晶圓價格大幅上漲，加上蘋果價格調整，導致混合平均售價漲幅縮減至3到4%；美國和日本晶圓廠的毛利率稀釋，對2025年首季毛利率影響約2%。

展望後市，雲端AI相關的營收將貢獻台積電2025年收入約25%。若未來晶片庫存完全消化後，甚至觸發AI PC、智慧型手機換機潮，有望帶動半導體周期恢復，因此維持「優於大盤」評等、目標價1,388元。

統整2024年12月以來，其他外資看台積電的相關報告：大和資本將目標價從由1,170元上調至1,188元，維持「優於大盤」評級；野村則維持目標價1,400元、「買進」評級；麥格理維持目標價1,500元、「優於大盤」評級不變，紛紛看好後市發展。

台積電 毛利率

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