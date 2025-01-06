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中菲行去年12月營收年增42% 貨運量增

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空貨運價量齊揚顯現在中菲行（5609）昨（6）日公布2024年12月營收27.4億元，年增42.3%，貨運量較去年同期成長三成，累計全年營收為279.6億元，年增30%。

中菲行表示，12月空運市場，人工智慧及智慧運算相關產品持續帶動需求，消費性電子產品逐漸增加，空運貨運量及運價同時上揚。12月海運市場，由於川普政府威脅加徵大陸產品關稅，大量貨物湧入以規避高額關稅，運價因而上揚達到高峰。空運及海運貨運量及運價上揚，預計將持續到農曆年後。

中菲行表示，2024年營收表現卓越必須歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。展望2025年未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。

中菲行提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

中菲行 營收

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