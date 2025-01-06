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皇將去年12月營收年增33% 寫新紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏嚴雅芳／台北報導

醫藥設備大廠皇將（4744）昨（6）日公布2024年12月及全年營收表現，12月營收3.1億元，年增33.4%，創下歷史新高紀錄；去年全年合併營收12.87億元，年增逾14%。

皇將表示，主因擺脫疫情不利影響，加上美國、印度、南韓各子公司的綜效發揮所致，對於未來一年的營運狀況，皇將持審慎樂觀態度，期望帶來更高權益與價值。

皇將董事長林靜宜表示，依照製造業的慣例，第4季是傳統旺季，出貨高峰常出現在12月。皇將觀察，第1季原本是傳統淡季，但以目前訂單能見度判斷，第1季應該有機會維持熱度。尤其墨西哥與拉丁美洲目前正處於一個新興、具有爆發力的狀態，詢問案件頻繁。皇將已經完成組織與人員的調整，積極布局此區域的數粒線與軟膠囊市場。

營收 皇將

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