臻鼎、台光電2024年營運攀峰

臻鼎-KY（4958）、台光電昨（6）日公布去年12月業績，臻鼎為157.46億元，雖月減19%，仍年增6.1%，挹注2024年營收攀上1,716.64億元，創新高。台光電去年12月營收約64.1億元，續寫新猷，月增1.2%，年增48.8%，全年業績同步攻頂。

臻鼎統計，去年第4季合併營收561.33億元，為同期次高，季增10.9%，年增2.9%。2024年營收1,716.64億元，創新高，年增13.27%，優於公司預期。

展望2025年，臻鼎提到，隨著AI伺服器與IC載板等多元應用產品營收貢獻陸續提升，加上AI手機將推升PCB升級與價值，目標全年營收再創新高。

台光電2024年第4季營收185.64億元，為單季新高，季增6.3%，年增44.1%；2024年營收643.79億元，創新高，年增55.9%。台光電預期，本季營運有望淡季不淡，有機會優於過往季節性表現，春節假期也將視情況，安排生產線加班。