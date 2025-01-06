志強去年12月合併營收年增18% 百和年增24%
足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）與鞋材大廠百和，昨（6）日公布去年12月營收。志強12月合併營收14.31億元，年增18.1%，連12個月正成長；百和12月合併營收12.68億元，年增24%，為連十個月正成長。
隨著全球製鞋產業景氣復甦，志強去年全年合併營收184.44億元、年增29.8%，為歷年同期次高。百和去年全年合併營收154.61億元、年增24.2%，則為歷年同期第三高。
志強去年第4季旺季合併營收52.05億元，季增21.2%、年增29.2%，為近九個季度以來高點。志強表示，目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。
志強去年前三季毛利率21.1%，較2023年同期15.8%增加5.3個百分點，本期淨利11.31億元、年增203.2%，每股稅後純益5.78元，獲利為歷史同期次高，法人估，去年每股稅後純益上看8元以上。
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