創新板2.0 打造產業聚落

創新板2.0昨（6）日正式上路，臺灣證券交易所董事長林修銘強調，創新板「重質不重量」，希望能創造更多價值，除扶植台灣軟實力企業，並吸引亞洲新創企業來台掛牌，打造資本市場創新產業聚落。

證交所昨日舉辦「TIB挺創新大喊話」活動，分享創新板新制上路重點，活動吸引國內外約200家創新企業、中介機構、創投組織等超過250位來賓共襄盛舉。

林修銘致詞指出，台股2024年漲幅居前段班，全體上市公司市值居全球第12名，全年總成交量99.8兆元、日均值4,124億元，全球第九名，雙創證交所歷史新高，企業籌資亦蓬勃發展，成為創新企業加入的絕佳選擇。他宣示，證交所期望藉由全面升級的創新板，鼓勵具未來成長性的數位雲端、人工智慧、機器人自動化、無人機、資訊安全、半導體智慧製造等新興產業公司提早進入資本市場，汲取成長發展的重要機會與資源，攜手這些具全球競爭力的核心產業共同挑戰世界盃，打造創新產業聚落。

未來證交所將以「科技」與「創新」兩大主軸齊步前行，盼透過資本市場力量，以過去半導體及電子業所累積的硬實力為基底，打造「數位」+「永續」軟實力，透過新興科技厚實韌性，招手新一代優質創新企業進入資本市場，引領台灣成為軟、硬、韌實力兼具的智慧科技島。林修銘說，創新板本次取消合格投資人限制，提供更好的流動性，讓更多投資人能參與投資，助力企業展現創新上市價值。

金管會副主委陳彥良表示，證交所取消合格投資人限制，可增加投資人對新興產業且具創新性公司更加認識，而增加創新性審查不只是把關，更是對創新性公司發掘，助力達成台灣建構亞洲資產管理中心。

創投公會理事長邱德成說，台灣過去對創新公司的投資限制過於嚴格，證交所取消合格投資人限制後，相當於拼上台灣資本市場的最後一塊拼圖，相信友善的制度能帶領台灣公司打亞洲盃、國際盃，成為亞洲的那斯達克。

投信投顧公會理事長劉宗聖以12強棒球賽比喻，台灣資本市場由創投公會打頭陣繳出漂亮開局，投信機構將成為最大後盾，就如同打線中的七至九棒，希望透過持續擴大基金、ETF規模，創造良性循環，帶領市場多元合作，共創雙贏。