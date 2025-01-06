聯詠2024年合併營收年減6.9％ 義隆年增5.2％
IC設計大廠聯詠（3034）、義隆，昨（6）日公布去年12月、去年第4季與2024年業績，聯詠去年第4季營收超越財測高標，全年業績則小減。義隆去年第4季業績季減約一成，符合預期，全年業績則小增。
聯詠去年12月合併營收為85.27億元，月增3.8％，年減1.7％；去年第4季合併營收為252.62億元，季減9.3％，年減6.9％，超越原預期的240億至250億元區間；2024年合併營收為1,027.87億元，年減6.9％。
聯詠認為，今年在各種AI裝置換機需求帶動下，樂觀看待整體營運可望成長。
義隆去年12月合併營收為9.71億元，月減0.9％，年增1.4％；去年第4季合併營收為30.35億元，季減10.7％，年減2.3％，落在財測預期的28億至31億元區間；2024年合併營收為126.95億元，年增5.2％。
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