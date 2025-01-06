力旺2024年業績攻頂 創意歷史次高

矽智財（IP）廠商力旺（3529）與特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（6）日公布去年12月、去年第4季與2024全年業績，力旺去年第4季與2024全年業績雙創新高；創意去年12月營收月增逾四成，惟2024年業績小減，為歷史次高。

受營收認列周期影響，力旺每一季最後一個月都是當季業績最少的月份，該公司去年12月合併營收1.26億元，月減60.6％，年增5.1％；去年第4季合併營收10.1億元，創單季新高，季增12.3％，年增12.4％；2024年合併營收36.05億元，年增18.2％，不但重回成長軌道，更一舉改寫年度業績紀錄。

創意去年12月合併營收為27.02億元，為同期次高，月增47％，年增22.3％；去年第4季合併營收60.22億元，季減8.9％，年減4.6％；2024年合併營收250.44億元，年減4.5％，中止連四年業績創新高走勢。