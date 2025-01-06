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胡連2024年營收勁揚兩成 寫新猷

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
胡連董事長張子雄。聯合報系資料照
胡連董事長張子雄。聯合報系資料照

胡連（6279）昨（6）日公布去年12月營收為9.37億元，雖月減1.5%，仍為歷史單月次高，年增率為25.7%；2024全年營收87.99億元，創新高，年增20.05%。

展望後市，法人認為，大陸自主品牌車廠與歐洲車廠持續衝刺電動車，對胡連的拉貨動能可望同步揚升，看好胡連今年業績可望再寫新猷。

胡連董事長張子雄之前表示，美國準總統川普放話對大陸課徵60%關稅，使得胡連成為大陸自主品牌車廠的替代供應商，合資車廠也要求胡連供貨，伴隨胡連推出車用電子模組與區域控制器等新產品，單價可望數倍以上成長，預期2025年業績將爆發。

法人預估，胡連2025年毛利率可望維持32%水準，隨營收規模放大，獲利可望進一步提升。

營收 胡連

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