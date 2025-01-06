佳世達營收／去年12月年增15% 創18個月新高
佳世達（2352）6日公布去年12月營收，受惠資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業成長，加上諾貝兒（6844）納入合併報表，帶動業績繳出雙成長佳績，月增9.5%、年增14.95%，為18個月新高。展望後市，佳世達看好今年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等全部業務皆增長下，將帶動2025年營運更勝去年。
佳世達公布去年12月營收為188.65億元，為18個月新高。佳世達去年第4季營收541.03億元，季比、年比皆成長7%，表現符合預期；累計佳世達去年全年營收為2,016.68億元、年減0.95%。
以各事業表現來看，佳世達去年12月資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業均較前年同期成長，再加上諾貝兒寶貝（丁丁藥局）納入合併報表，帶動12月營收走高。
佳世達2024年原本預期營運將優於2023年，惟在智能解決方案事業群及網通事業表現欠佳下，加上醫療事業雖交出成長，但受到中國大陸經濟不佳影響，導致成長幅度不如預期，讓醫療事業無法達成2024年營收突破300億的目標。
展望後市，佳世達董事長陳其宏先前表示，2025年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等主要業務皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億大關，將帶動2025年營運更勝去年。
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