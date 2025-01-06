快訊

大愛台爭議連環爆！ 27年老夥伴殷正洋說話了

強烈冷氣團周四來襲！北部低溫探10度 這3天有望追雪

影／晨跑遭3狗襲擊猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

佳世達營收／去年12月年增15% 創18個月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）6日公布去年12月營收，受惠資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業成長，加上諾貝兒（6844）納入合併報表，帶動業績繳出雙成長佳績，月增9.5%、年增14.95%，為18個月新高。展望後市，佳世達看好今年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等全部業務皆增長下，將帶動2025年營運更勝去年。

佳世達公布去年12月營收為188.65億元，為18個月新高。佳世達去年第4季營收541.03億元，季比、年比皆成長7%，表現符合預期；累計佳世達去年全年營收為2,016.68億元、年減0.95%。

以各事業表現來看，佳世達去年12月資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業均較前年同期成長，再加上諾貝兒寶貝（丁丁藥局）納入合併報表，帶動12月營收走高。

佳世達2024年原本預期營運將優於2023年，惟在智能解決方案事業群及網通事業表現欠佳下，加上醫療事業雖交出成長，但受到中國大陸經濟不佳影響，導致成長幅度不如預期，讓醫療事業無法達成2024年營收突破300億的目標。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前表示，2025年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等主要業務皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億大關，將帶動2025年營運更勝去年。

佳世達 營收

延伸閱讀

南鐵地下化後景觀樣子 立委林俊憲攜手成大提車站規畫願景

去年土地及商用不動產交易量共破4000億 世邦魏理仕：2025年投資需求聚焦工業地產與商辦

台積電今年旺 營收衝千億美元挑戰新高 本季淡季不淡

台積2024年預期賺逾四股本 今年現金股利上看20元

相關新聞

台積電法說前飆天價 外資先卡位、單日買超2.9萬張

台股6日以23,547.71點收盤，上漲639.41點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超520.06億元，創史上第七大...

台積電衝至1125元創高 台股勁揚639點收23547點

權王台積電今天領漲，衝上1125元天價，貢獻台股指數收復23000點，並站上所有均線，終場上漲639.41點，收在235...

台積電股價再創1115元天價 本季迎史上最旺首季

台積電今日股價受惠上周五ADR大漲近3.5%，且在美國CES大展和法人看好本季營收將繳出歷年最旺首季，開盤即衝上歷史天價...

台積電股價衝上1105元 創下新天價

台積電股價表現強勁，早盤達1105元，創下新天價，上揚30元，市值攀高至新台幣28.65兆元，貢獻大盤242點

台積電衝上1,110新天價 外資券商目標價一次看

台股6日早盤漲逾400點，主要由大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等領漲所帶動買盤點火，...

鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收6,548.25億元，雖因傳統淡季而月減2.64%，仍為同期次高，年增率高達42.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。