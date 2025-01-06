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宏達電營收／去年30.8億元 年減三成

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）6日公布，2024年12月合併營收3.96億元，去年全年營收30.8億元，年減三成。

宏達電日前攜手高雄市政府，打造亞灣區全台最大戶外 5G XR 智慧場域，成為 5G 應用的創新樞紐。該場域結合 5G 專網與 XR 技術，包括推出「VIVELAND VR 虛擬實境樂園棧柒庫」，首展《聖家堂：永恆高第》VR 展，完整於台首次展出，帶領觀眾親歷高第的創作靈感旅程。

跨年期間，高雄港濱免費呈現「5G 巨型水幕互動秀」，結合聲光特效與高雄特色，打造歲末假期最具科技與文化魅力的新地標。並推出「高雄遊港自駕車 x 5G 行動 AR 導覽」等應用，透過 5G 專網技術提供無人自動化接駁與互動旅遊導覽服務，一系列活動吸引大量民眾參與。未來亞灣區將聚焦智慧港口與 5G AIoT 應用，持續引領全球科技與產業創新，成為國際智慧城市與港口建設的重要示範。

為刺激VR買氣，宏達電於年末推出「HTC年末狂歡慶」活動，包含推出HTC U系列年末壓軸優惠，以及VIVE Focus Vision 好禮雙倍送、VIVE XR Elite 現省6,000元，相當可獲得總價值近9,000元歲末贈禮，吸引消費者迎接新年換機潮。

5G 宏達電

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