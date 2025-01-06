台積電法說前飆天價 外資先卡位、單日買超2.9萬張

台股6日以23,547.71點收盤，上漲639.41點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超520.06億元，創史上第七大買超記錄，統計外資買賣超個股發現，買超前兩名都是高股息ETF，另外，買超台積電則達29,406張，似有在台積電（2330）法說會前先行卡位的跡象。

台股早盤以23,131.79點開出，一度衝達23,553.29點，終場收在23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，收盤漲點居歷史第4大，統計三大法人買超644.03億元，包括外資買超520.06億元，投信賣超10.63億元，自營商買超（合計）134.6億元，其中自營商（自行買賣）買超51.98億元，自營商（避險）買超82.61億元。

台積電為帶領指數上攻的主力，終場創下歷史新高價，影響大盤指數約425點；台積電早盤跳空以1,100元開高，股價一路往上衝高，終場收在1,125元，大漲50元，單日市值激增1兆2,966億元，衝上29兆1,743.25億元；以單日上漲金額來看，位居史上第三高，僅次於去年8月6日上漲65元，及去年2月15日上漲51元， 另外，去年的10月18日則是上漲50元。

台積電創下歷史新高價之外，聯發科收1,425元，漲幅4.4%，鴻海收184.5元，漲幅近2%；CES展將開展，相關參展或由董事長、總經理率隊赴美的廠商，包括廣達、仁寶、緯創、英業達、技嘉等也都走揚；塑化股也大漲，台聚漲停，台塑四寶反彈上漲，南亞、台塑漲幅逾5%，台塑化漲逾6%。

統計外資買超前十大個股依序是復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、台積電、新光金、國泰金、中信金、群益台灣精選高息、元大金、國泰永續高股息、華航等。

外資買超前十名中高股息ETF占3檔，買超復華台灣科技優息60,993張， 居外資買超冠軍，其次是買超元大台灣價值高息44,710張；台積電居外資買超第三名，單日買超29,406張，連二買。

統計外資賣超前十大個股則依序為泰金寶-DR、台新金、鴻準、陽明、元大滬深300正2、長榮航、群創、群益優選非投等債、鴻海、華通等。