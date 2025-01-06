快訊

獨／剩6月期滿…綠島監獄逃犯背景曝光 翻牆越獄原因令人不解

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

群光營收／2024年突破千億大關 法人看好2025年三大事業同步成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

群光（2385）6日公布2024年12月營收83.2億元，年增4%，月減3.6%，去年第4季營收262.37億元，年增7%，累計2024年合併營收1,014.78億元，年增3%。

法人表示，與去年11月比較，群光12月三大產品線營收季節性下滑，符合預期，若與2023年同期相比，鍵盤和電源營收則呈現年增，反映出PC/NB品牌客戶為避免受到川普可能的新關稅政策影響，因此在年底前提前拉貨的效應。

去年第4季為傳統淡季，營收相較去年第3季呈現季節性下滑，但受惠PC/NB品牌客戶因應關稅新政的提前增單以及因應農曆新年的提前生產計畫，第4季營收仍維持在相對高點，與2023年同期相較，營收年成長達7%，優於預期。第4季營收年增率，以網通產品營收成長最佳，筆電影像模組、筆電鍵盤與整體電源產品亦均成長雙位數。

展望2025年，法人預期群光全年合併營收看增高個位數，鍵盤、影像、電源三大事業可望同步成長，其中以鍵盤及電源成長最強。客戶及市場普遍認為2025年NB市場成長率優於2024年，且因Win 10即將終止服務，有很大機會將出現企業換機潮，有利於AI PC出貨推升，預期將有利於群光的筆電鍵盤、筆電影像模組及筆電電源產品營收。

法人認為，群光長期聚焦於高毛利產品的政策，將使2025年的獲利成長優於營收成長，且營收及獲利可望再創新高。

營收 筆電

延伸閱讀

青鳥咒藍委 游淑慧也自曝被小草出征：鍵盤後何其相似

去年土地及商用不動產交易量共破4000億 世邦魏理仕：2025年投資需求聚焦工業地產與商辦

股價高低不等於波動大小！ 投資者日記：當成不敢買進的理由是自我設限

台積電今年旺 營收衝千億美元挑戰新高 本季淡季不淡

相關新聞

台積電法說前飆天價 外資先卡位、單日買超2.9萬張

台股6日以23,547.71點收盤，上漲639.41點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超520.06億元，創史上第七大...

台積電衝至1125元創高 台股勁揚639點收23547點

權王台積電今天領漲，衝上1125元天價，貢獻台股指數收復23000點，並站上所有均線，終場上漲639.41點，收在235...

台積電股價再創1115元天價 本季迎史上最旺首季

台積電今日股價受惠上周五ADR大漲近3.5%，且在美國CES大展和法人看好本季營收將繳出歷年最旺首季，開盤即衝上歷史天價...

台積電股價衝上1105元 創下新天價

台積電股價表現強勁，早盤達1105元，創下新天價，上揚30元，市值攀高至新台幣28.65兆元，貢獻大盤242點

台積電衝上1,110新天價 外資券商目標價一次看

台股6日早盤漲逾400點，主要由大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等領漲所帶動買盤點火，...

鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收6,548.25億元，雖因傳統淡季而月減2.64%，仍為同期次高，年增率高達42.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。