群光營收／2024年突破千億大關 法人看好2025年三大事業同步成長

群光（2385）6日公布2024年12月營收83.2億元，年增4%，月減3.6%，去年第4季營收262.37億元，年增7%，累計2024年合併營收1,014.78億元，年增3%。

法人表示，與去年11月比較，群光12月三大產品線營收季節性下滑，符合預期，若與2023年同期相比，鍵盤和電源營收則呈現年增，反映出PC/NB品牌客戶為避免受到川普可能的新關稅政策影響，因此在年底前提前拉貨的效應。

去年第4季為傳統淡季，營收相較去年第3季呈現季節性下滑，但受惠PC/NB品牌客戶因應關稅新政的提前增單以及因應農曆新年的提前生產計畫，第4季營收仍維持在相對高點，與2023年同期相較，營收年成長達7%，優於預期。第4季營收年增率，以網通產品營收成長最佳，筆電影像模組、筆電鍵盤與整體電源產品亦均成長雙位數。

展望2025年，法人預期群光全年合併營收看增高個位數，鍵盤、影像、電源三大事業可望同步成長，其中以鍵盤及電源成長最強。客戶及市場普遍認為2025年NB市場成長率優於2024年，且因Win 10即將終止服務，有很大機會將出現企業換機潮，有利於AI PC出貨推升，預期將有利於群光的筆電鍵盤、筆電影像模組及筆電電源產品營收。

法人認為，群光長期聚焦於高毛利產品的政策，將使2025年的獲利成長優於營收成長，且營收及獲利可望再創新高。