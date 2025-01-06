快訊

台中機捷3地段疊疊樂 內行直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

「衝撞系情歌手」被譙爆 邱軍悄刪自介神隱不道歉

亞德客：今年穩定成長 接單大於出貨金額

中央社／ 台北6日電

氣動元件廠亞德客-KY今天表示，今年仍可穩定成長，接單金額大於出貨金額持續提升中，越來越多客戶對市場需求逐步恢復信心。

亞德客-KY下午公布去年12月自結營收新台幣27.77億元，年成長13.71%，創歷年同期新高。亞德客-KY指出，電池產業、機床設備、通用機械、電子及汽車產業出貨有較高成長率，接單金額持續大於出貨金額，並且持續提升。

亞德客-KY自結去年第4季合併營收76.45億元，季增4%，較2023年同期增加4%，創同期新高，也是歷年單季第3高。

亞德客-KY表示，越來越多客戶對市場需求逐步恢復信心，如當初預期，2024年底前開始出現需求回溫的訊息。

亞德客-KY累計去年全年營收306.59億元，年增2.79%，再創歷史新高。

展望今年營運，亞德客-KY表示，中國政府未來會持續發布刺激經濟政策，公司會按照各個產業狀況，提出相對應的銷售策略，提高市占率，即使國際局勢有些不確定因素存在，但預期今年仍可以穩健成長。

投顧法人評估，亞德客-KY在氣動元件平均稼動率約95%，預期今年線性滑軌占亞德客-KY營收比重可提升至高個位數百分比，今年積極布局滾珠螺桿、步進馬達、電動缸等新品。

新台幣 營收

延伸閱讀

亞德客、直得 權證押中長天期

迎接2025年 七檔拚進千金俱樂部

全民權證／亞德客 選逾150天

新聞中的公民與社會／進口車關稅變0％ 本土汽車產業恐失去競爭力？

相關新聞

台積電再狂飆！高盛搶升目標價1,355元、大摩維持1,388元

台積電（2330）6日創下歷史天價達1,125元。其中，外資高盛、摩根士丹利證券（大摩）自新春以來出具最新個股報告，分別...

台積電法說前飆天價 外資先卡位、單日買超2.9萬張

台股6日以23,547.71點收盤，上漲639.41點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超520.06億元，創史上第七大...

台積電衝至1125元創高 台股勁揚639點收23547點

權王台積電今天領漲，衝上1125元天價，貢獻台股指數收復23000點，並站上所有均線，終場上漲639.41點，收在235...

台積電股價再創1115元天價 本季迎史上最旺首季

台積電今日股價受惠上周五ADR大漲近3.5%，且在美國CES大展和法人看好本季營收將繳出歷年最旺首季，開盤即衝上歷史天價...

台積電股價衝上1105元 創下新天價

台積電股價表現強勁，早盤達1105元，創下新天價，上揚30元，市值攀高至新台幣28.65兆元，貢獻大盤242點

台積電衝上1,110新天價 外資券商目標價一次看

台股6日早盤漲逾400點，主要由大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等領漲所帶動買盤點火，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。