快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

貿聯營收／2024年540.78億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）6日公布2024年12月營收為46.41億元，月減5.47％，年增33.07%，創同期新高。2024年全年營收540.78億元，年增6.24%，創歷史新高。

貿聯表示，2024年12月營收月減，主要是因為歐美耶誕假期，導致整體出貨量減少，然2024年12月營收續創歷史同期新高。

貿聯表示，2024年12月與2024年11月相比，各產品線的出貨概況，一、工業用線束：半導體設備客戶出貨量持平上個月，其他工業產品受假期工作天數減少出貨量下降。二、 資訊用線束：高效能運算客戶出貨量持續強勁，周邊設備客戶出貨量略有回溫。 三、車用線束：電動車客戶的出貨量增長，非電動車客戶出貨量下降。 四、電器用線束：假期工作天數因素，整體出貨量減少。

營收 貨量

延伸閱讀

Model Y蟬聯2024年電動車銷售冠軍 Tesla累積逾五萬名台灣車主

第一金太空衛星 ETF 勇奪2024年海外股票 ETF 績效冠軍

台積2024年預期賺逾四股本 今年現金股利上看20元

陸企拓市加速進軍南韓 電動車、電商等多領域大舉出海

相關新聞

台積電衝至1125元創高 台股勁揚639點收23547點

權王台積電今天領漲，衝上1125元天價，貢獻台股指數收復23000點，並站上所有均線，終場上漲639.41點，收在235...

台積電股價再創1115元天價 本季迎史上最旺首季

台積電今日股價受惠上周五ADR大漲近3.5%，且在美國CES大展和法人看好本季營收將繳出歷年最旺首季，開盤即衝上歷史天價...

台積電股價衝上1105元 創下新天價

台積電股價表現強勁，早盤達1105元，創下新天價，上揚30元，市值攀高至新台幣28.65兆元，貢獻大盤242點

台積電衝上1,110新天價 外資券商目標價一次看

台股6日早盤漲逾400點，主要由大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等領漲所帶動買盤點火，...

鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收6,548.25億元，雖因傳統淡季而月減2.64%，仍為同期次高，年增率高達42.3...

台積電今年旺 營收衝千億美元挑戰新高 本季淡季不淡

台積電將於下周四（16日）召開法說會，法人看好，受惠3／5奈米家族產能續滿載，台積電可望釋出本季傳統淡季業績逆勢季增，及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。