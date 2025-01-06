貿聯營收／2024年540.78億元 創歷史新高

貿聯-KY（3665）6日公布2024年12月營收為46.41億元，月減5.47％，年增33.07%，創同期新高。2024年全年營收540.78億元，年增6.24%，創歷史新高。

貿聯表示，2024年12月營收月減，主要是因為歐美耶誕假期，導致整體出貨量減少，然2024年12月營收續創歷史同期新高。

貿聯表示，2024年12月與2024年11月相比，各產品線的出貨概況，一、工業用線束：半導體設備客戶出貨量持平上個月，其他工業產品受假期工作天數減少出貨量下降。二、 資訊用線束：高效能運算客戶出貨量持續強勁，周邊設備客戶出貨量略有回溫。 三、車用線束：電動車客戶的出貨量增長，非電動車客戶出貨量下降。 四、電器用線束：假期工作天數因素，整體出貨量減少。