宏達電營收／12月3.96億元 月增21.16%、年減37.7%

宏達電（2498）12月合併營收3.96億元，月增21.16%，年減37.7%，去年合併營收30.81億元，年減30.26%。

經濟部與高雄市政府攜手宏達電打造亞灣區全台最大戶外 5G XR 智慧場域，成為 5G 應用的創新樞紐。該場域結合 5G 專網與 XR 技術，覆蓋超過 53,000 平方公尺，不僅促進高雄港智慧化轉型，還實現「港濱一日生活圈」的創新概念。

宏達電表示，計畫內容包括推出「VIVELAND VR 虛擬實境樂園棧柒庫」，首展《聖家堂：永恆高第》VR 展，帶領觀眾親歷高第的創作靈感旅程。 跨年期間，高雄港濱免費呈現「5G 巨型水幕互動秀」，結合聲光特效與高雄特色，打造歲末假期最具科技與文化魅力的新地標。

另外，還推出「高雄遊港自駕車 x 5G 行動 AR 導覽」等應用，透過 5G 專網技術提供無人自動化接駁與互動旅遊導覽服務，一系列活動吸引大量民眾參與。未來，亞灣區將聚焦智慧港口與 5G AIoT 應用，持續引領全球科技與產業創新，成為國際智慧城市與港口建設的重要示範。

為刺激VR買氣，宏達電推出「HTC年末狂歡慶」活動，目的在吸引VR玩家和搶佔年終購物潮商機，推出包含HTC U系列年末壓軸優惠，及VIVE Focus Vision 好禮雙倍送、VIVE XR Elite 現省6,000元，相當可獲得總價值近9,000元歲末贈禮，吸引消費者迎接新年換機潮。