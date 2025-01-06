臻鼎營收／2024年全年561億元創歷史新高 優於公司預期
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於6日公布2024年12月合併營收為新台幣157.46億元 ，年增6.09% ； 第4季營收達新台幣561.33億元，年增2.89%，季增10.92%，創下歷年同期次高；累計2024全年營收達新台幣1,716.64億元，年增13.27%，創下歷史新高，優於公司先前預期。
臻鼎表示，12月營收持續年增，其中電腦消費、車載/伺服器/基地台、及IC載板皆雙位數年增。整體第4季營收同步季增與年增，站上2024年單季高峰，符合傳統旺季表現。第4季車載/伺服器/基地台營收創下歷年同期新高，IC載板則續創單季歷史新高。
展望2025年，臻鼎提到，隨著AI伺服器與IC載板等多元應用產品營收貢獻陸續提升，加上AI手機將推升PCB升級與價值提升，臻鼎目標營收表現再創新高。
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