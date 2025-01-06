宏達電營收／12月3.96億元月增21% 去年全年30.8億元

宏達電（2498）6日公告去年12月營收3.96億元，月增21.1%、年減37.7%，單月營收連續兩個月正成長；累計去年度營收30.8億元，年減30.2%。

日前經濟部與高雄市政府攜手宏達電HTC，成功打造亞灣區全台最大戶外5G XR智慧場域，成為5G應用的創新樞紐。該場域結合5G專網與XR技術，覆蓋超過53,000平方公尺，不僅促進高雄港智慧化轉型，還實現「港濱一日生活圈」的創新概念。

據悉，計畫內容包括推出「VIVELAND VR 虛擬實境樂園棧柒庫」，首展《聖家堂：永恆高第》VR展也完整於台首次展出，帶領觀眾親歷高第的創作靈感旅程。

此外，高雄港濱跨年期間免費呈現「5G 巨型水幕互動秀」，結合聲光特效與高雄特色，打造歲末假期最具科技與文化魅力的新地標。另外還推出「高雄遊港自駕車 x 5G行動AR導覽」等應用，透過5G專網技術提供無人自動化接駁與互動旅遊導覽服務，一系列活動吸引大量民眾參與。

宏達電指出，未來亞灣區將聚焦智慧港口與5G AIoT應用，持續引領全球科技與產業創新，成為國際智慧城市與港口建設的重要示範。