騰輝營收／去年12月3.5億元 高毛利產品銷售為歷史次高

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公布2024年12月營收3.5億元，月增3.3%，截至12月累計營收42.3億元，年減10.9%。航空航天應用產品長時間以來持續布局，陸續取得新的客戶認證，本月航空航天產品銷售為歷史次高，持續保持強勁成長。

另外，騰輝提到，擴增實境AR智慧眼鏡已進入量產，高毛利率低耗損材料因此銷量增加，其材料由騰輝獨家供應，將於2025年為營收注入動能。另外，公司專注多元材料開發，近來在熱塑性樹脂與各種薄膜材料於各種主動，被動元件產品應用上逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，讓騰輝在高毛利特品供應商的地位更加鞏固，未來整體營運展望將更保持正向發展。

展望未來，騰輝提到，多角化產品發展逐漸奏效，不流膠粘合片如血糖儀等多重應用，以及車載抬頭顯示器HUD、電動摩托車、汽車控制芯片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功注入營收，隨著應用量增加，此類高毛利的產品對未來貢獻更加顯著。

其次，騰輝提到，被動元件樹脂覆膜、不同樹脂體系產品的熱塑複合材料、以及無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機等散熱應用皆在進行樣品打樣，有望逐步注入營收。

騰輝提到，泰國子公司設立已註冊完成，設廠地點定於曼谷大城府Hi-Tech工業園區，未來將提升對全球PCB和 OEM客戶群的服務。泰國厰除了可以因應供應鏈變化保持彈性和提高競爭力外，同時解決一些關鍵客戶和市場領域的製造足跡要求的地緣政治和地理多樣性，並提高動能滿足終端客戶需求及考慮未來市場長期發展。

騰輝提到，公司與立陶宛科技公司Teltonika於2024年11月宣布成為供應鏈合作夥伴。Teltonika在物聯網設備、能源系統、先進的醫療設備上擁有廣泛的創新產品服務，公司為其提供精選的無鉛FR4配方、先進無鹵材料及低損耗可靠性材料，將為歐洲、中東和非洲市場開發，提供新的成長動能。

除以上進展外，騰輝依舊在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位，隨著LED車燈應用滲透率提高，在電控類相關的散熱應用，也獲得如堆高機、功率半導體、激光雷達散熱、電動摩托車OBC、儲能與軍工等等應用認可。非傳統電路板應用，薄膜及超薄技術突破已取得被動元件薄型化電容電阻等應用，各式高頻薄膜嵌埋式產品開始導入應用，成長可期。