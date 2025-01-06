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群電營收／2024全年371億元、年增2.4% 2025年動盪大但機會多

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）6日公布去年12月營收32.68億元，年增15.3%；第4季營收98.7億元，年增9.6%；累計2024全年合併營收371.76億元，年增2.4%。

群電表示，去年受到遊戲機客戶清理舊品庫存及智慧低碳整合平台前年第2季高基期影響，上半年營收呈現微幅年減，但公司從第3季開始奮起直追，下半年營收成長幅度達高個位數，全年營收成功重返年增。在營運倒吃甘蔗下，公司EPS有機會小幅成長，寫下連六年獲利創下新高。

對於投資人關注的股利政策，群電表示，往年現金配息率都在七成以上，預期2024年將維持一貫的高配息率，股利有機會同步創高。

群電指出，去年第4季受到淡季、地緣政治、美國大選等不確定因素影響，客戶下單態度保守、短單還是居多。但公司多線業務齊頭並進，四大成長動能中的伺服器電源、通訊電源以及智慧低碳平台營收都有雙位數年成長，挹注第4季成長動能。在獲利方面，由於泰國廠產能逐步開出，產能利用率尚未到達高峰，故短期對毛利率略有影響，但影響範圍有限，整體獲利表現仍將維持穩健。

展望後市，群光電能對2025年營運持審慎樂觀看法，認為雖然市場動盪大，但成長的機會也很多。目前市場正在等待美國新總統上任，公司對首季看法保守，但預估今年營運可望逐季成長，管理層也設定目標衝刺全年營收重回400億元，獲利也期望再拚一波高峰。

公司強調，未來地緣政治緊張以及貿易保護主義的擴大，可能對全球經濟造成很大的不確定性，所以強化公司的抗震力非常重要，公司的第一要務是更均衡多元的高值產品布局，第二要務是要強化泰國製造。

在大瓦特數筆電電源方面，由於去年電競筆電缺乏新產品及熱門遊戲刺激，銷售略顯低迷，但今年上半年配備NVIDIA（輝達）新世代RTX50系列GPU的電競筆電即將推出，加上多款遊戲大作即將登場，2025年電競筆電可望重返榮耀，帶動公司高階電競筆電電源的瓦特數及ASP較上一代提升。

另外，AI、雲端運算和高效能運算還是未來幾年產業成長的大主軸，群光電能AI伺服器電源主要跟ODM、EMS大廠配合設計及認證，去年下半年已陸續通過驗證並開始出貨，公司正持續開拓更高瓦數及系統等級機種，也陸續跟新客戶洽談中。

除了產品的多元布局，群電生產基地早已分散至泰國，公司更計畫將泰國打造成全系列產品的先進製造中心，除了原先就可在泰國生產的high power、網通、衛星通訊電源外，近期也加入伺服器電源、筆電電源以及LED應用等產品的製造，提供客戶全品項一條龍服務。

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