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南電12月、第4季營收符合預期 法人估今年 EPS 成長至2.78元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南電（8046）去年12月營收26.7億元，月增3.9%、年增0.02%，符合市場預期，主要是HPC訂單增溫，工廠出現加班狀況，整體第4季營收78.7億元，季減14.4%、年減15.5%，符合市場對雙位數季減的預期。

法人機構表示，南電2024年營收為322.8億元，年減23.6%，主要受整體ABF載板稼動率仍未有明顯拉升影響，全年毛利率將明顯承壓，期待2025年ABF載板HPC、網通產品訂單增加，BT載板與PCB板方竹AI PC、AI手機相關訂單，可望對標AI產品市場滲透率成長，毛利率有望隨著高階產品占比提高、稼動率回溫而拉升。

目前預估2024年每股獲利（EPS）約0.1元，2025年約可成長為2.78元。

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