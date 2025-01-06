台積電股價再創1115元天價 本季迎史上最旺首季

台積電今日股價受惠上周五ADR大漲近3.5%，且在美國CES大展和法人看好本季營收將繳出歷年最旺首季，開盤即衝上歷史天價1110元，盤價更改寫1115元天價，市值衝上28.9兆元，並帶動大盤大漲逾500點；台積電供應鏈連帶沾光，多數個股光紅光滿面。

CES展訂台北時間7日在美國美國拉斯維加斯（Las Vegas）登場，AI霸主輝達執行長黃仁 將在上午10時30分專題演講，市場預期將再掀起新一波AI活浪潮，對台積電貢獻加大，法人也看好輝達有機竄身成為台積電最大客戶。

台積電將於下周四（16日）召開法說會，法人看好，受惠3／5奈米家族產能續滿載，台積電首季將繳出歷年最好的首季，紛紛調高目標價，帶動今天股價走高。

台積電訂10日公布去年12月合併營收，法預估去年第4季應可達到財測上緣；本季合併營收延續AI訂單滿載，僅季減約5%；全年營收因基期墊高，估年增20%；但前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明稍早預估可年增25%，全年資本支出達380億美元，創歷年新高，研發支出動能持續強勁，有利維持全球領先地位。

台積電原預估去年第4季營收目標約261～269億美元，以匯率32元計算，約為新台幣8,352～8,608億元，季增9.93～13.3%，毛利率目標則高達57%～59%，營業利益率目標則是46.5%～48.5%。