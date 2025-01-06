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台積電衝上1,110新天價 外資券商目標價一次看

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

台股6日早盤漲逾400點，主要由大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等領漲所帶動買盤點火，截至上午9點40分，尤其台積電盤中衝上1,110元創下歷史新天價，統整外資法人目標價也紛紛看好後市行情。

事實上，截至上午9點40分，台積電日線技術面已轉向多頭趨勢，5、10日均線兩相糾結，其餘中長期均線則形成多頭排列，其中KD指標已於70附近黃金交叉，趨勢指標MACD呈現正向動能、MACD柱狀體也剛由負轉正，並且在零軸上方，顯示上漲趨勢仍強。

綜合自去年「2024年」12月以來，外資看台積電相關報告：大和資本日前將目標價從由1,170元上調至1,188元，維持「優於大盤」評級；大摩也將目標價則由1,330元上調到1,388元、維持「優於大盤」評等；野村則維持目標價1,400元、「買進」評級；麥格理維持目標價1,500元、「優於大盤」評級不變。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，隨著NVIDIA預計在2025年將使用更多台積電的先進晶圓，預計將從2024年的51億美元，增長至2025年的140億美元。

展望2025年，台積電將擴展CoWoS產能至每月80萬片（80kwpm），進一步增加輝達（NVIDIA）GPU的出貨量，同時ASIC也將成為台積電營收的主要增長驅動力之一，長線前景可期。

台積電

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