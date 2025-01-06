台積電股價衝上1105元 創下新天價

台積電股價表現強勁，早盤達1105元，創下新天價，上揚30元，市值攀高至新台幣28.65兆元，貢獻大盤242點。

美股主要指數4日收高，道瓊工業指數上揚339.86點，那斯達克指數上漲340.89點，費城半導體指數上漲142.149點。台積電美國存託憑證（ADR）上漲7.03美元，漲幅3.49%。

台積電今天股價隨著走高，早盤達1105元，超越2024年10月18日創下的1100元歷史最高價，上漲30元，市值攀高至28.65兆元，並貢獻大盤約232點。

台積電預計於1月16日召開法人說明會，市場預期，台積電可望釋出正面消息，受惠人工智慧（AI）強勁需求，台積電3奈米和5奈米先進製程接單依然暢旺，並將推升今年業績續創新高。（編輯：楊凱翔）1130106