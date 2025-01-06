台積2024年預期賺逾四股本 今年現金股利上看20元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）將於下周四（16日）召開法說會，公布上季與2024年財報，法人看好，台積電受惠3／5奈米家族先進製程領先放量且客戶群穩定，搭上AI多元應用與智慧裝置新品矽含量提升商機，上季獲利可望改寫新猷，挹注2024全年賺逾四個股本，每股純益高標可逾45元。

對於法人預估的去年財報數字，台積電重申，有關公司2024年第4季業績展望與2024年資本支出等訊息，以2024年10月的法說會公告資訊為主。

台積電2024年前三季每股純益達30.8元，隨著法說會召開在即，法人陸續釋出2024年財務數字預估，目前普遍預期上季每股純益可望優於第3季的12.55元，換句話說，市場共識台積電2024年全年賺逾四個股本是基本盤，每股純益平均值約43.3元，高標超過45元。

台積電近六年EPS
台積電近六年EPS

法人分析，近期半導體市場雜音不斷，但台積電AI訂單能見度持續拉長，獲利體質穩健，2024年與2025年估計分別有機會賺逾四個股本及超過五個股本，並預期季配息可望持續拉升。

台積電先前預告，未來股息將穩定增加。台積電下次除息去年第3季的季配息則將拉升至4.5元，除息交易日為2025年3月18日。

法人推測，台積電自有現金流穩健，全年現金股息可望穩定提升，預估2024年全年股息16元起跳，隨營收獲利提升，2025年至2026年推測股息分別為20元至24元起跳。

半導體景氣方面，台積電董事長魏哲家在前一次法說會指出，對半導體需求來看，除AI以外，其他也都穩定看到開始復甦。

台積電2024年第4季營收表現將帶動晶圓代工整體產業呈現季成長。根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告，受惠AI及旗艦智慧手機、PC主晶片預期帶動5／4奈米、3奈米需求，CoWoS先進封裝亦將持續供不應求，先進製程與成熟製程廠商營運將呈兩極化。


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