大立光2024年營收年增兩成 四年最佳 本月面臨「連三衰」

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

鏡頭大廠大立光（3008）昨（5）日公告去年12月合併營收為56.36億元，月減6.3%，連續兩個月下滑，並且失守60億元整數大關，但較2023年同期成長17.9%。

展望後市，大立光預期，受傳統淡季影響，本月業績將較上月衰退，面臨「連三衰」。

大立光去年第4季合併營收181.95億元，季減3.9%，年增1.7%；2024全年合併營收594.58億元，為歷史次高，並且是四年來最佳，年增21.7%。

大立光營收 圖／經濟日報提供
大立光營收 圖／經濟日報提供

大立光執行長林恩平先前在法說會上指出，去年第4季營運動能恐將明顯下滑，保守看待市況，從營運實績來看，符合先前預估走勢。

儘管大立光看淡營運，惟外界預期，因潛望式鏡頭出貨量下滑，有利產品組合，加上新台幣對美元匯率持續走貶，大立光上季毛利率有機會維持在「5字頭」高檔，且業外匯兌可望有回沖利益，為獲利加分。

大立光指出，去年12月出貨產品結構中，1,000萬畫素以上鏡頭占比約60%至70%，800萬畫素占10%以內，2,000萬畫素以上產品比重則是20%至30%，而低於500萬畫素的營收比重為10%至20%。

大立光將在本周四（9日）舉辦法說會，公布去年第4季及2024全年財報，並釋出最新營運展望。法人聚焦大立光毛利率與產能利用率變化，預期也將詢問大立光對今年鏡頭技術的趨勢走向、新廠規劃以及客戶終端應用情況。

法人認為，大立光受惠蘋果iPhone機種未來將持續導入AI的換機潮效應，預期今年智慧手機的外型改變將會帶來更薄的鏡頭，加上今年第1季將有更多新機種推出，外形尺寸變化可支持終端市場需求，大立光作為技術領導者，有望受惠。

法人認為，相機規格仍是消費者購買決定重點，這將驅使產品組合轉向高階，有望帶動大立光的毛利率提高，將從去年的50.1%逐步回升至53.4%。

另一方面，中國大陸今年將針對消費者購買手機、平板、智慧手表手環等數位產品給予補貼，而大立光是許多品牌手機的供應商，預料也將沾光。大立光上周五（3日）股價跌35元、收2,585元，外資賣超107張，連續五個交易日站在賣方，累計近五個交易日外資賣超大立光546張，持股比率降至32.64%。為近期低點。

大立光 鏡頭

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