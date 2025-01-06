鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收6,548.25億元，雖因傳統淡季而月減2.64%，仍為同期次高，年增率高達42.31%，並挹注去年第4季與2024全年業績同步攻上新高，優於公司與市場預期。

鴻海（2317）預告，本季傳統淡季營運將較去年同期顯著成長。

法人分析，受蘋果年度新機拉貨潮告一段落影響，往年12月與第1季都是鴻海傳統淡季，惟去年12月鴻海合併營收僅小幅月減3%以內，並繳出年增逾42%的成績單，透露鴻海在產品組合上已開始轉變，逐步擺脫過往營運受蘋果拉貨影響而顯著起伏的影響。

鴻海公告，去年第4季合併營收為2兆1,323億元，創歷史單季新高，季增15.03%，年增15.17%。

鴻海營收 圖／經濟日報提供

2024全年合併營收6兆8,599億元，創新高，年增11.37%，反映雲端網路、元件及其他、電腦終端等三大業務同步成長。

鴻海表示，去年12月旗下主要業務與去年11月相較，元件及其他業務、雲端網路業務呈現成長；電腦終端及消費智能業務則衰退；與2023年同期相較，包含雲端網路等四大業務皆同步成長。

鴻海分析，消費智能產品去年11月受惠客戶新品拉貨需求，以及節日銷售備貨，導致基期較高，本類別去年12月與去年11月相比略微衰退；iPhone業務歸屬於鴻海消費智能產品，去年12月出貨量呈現月減，為正常現象。

就2024年第4季主要業務與前一季相較，消費智能、元件及其他、電腦終端皆成長，惟雲端網路下滑。若與2023年同期相較，去年第4季包含雲端網路的四大業務皆成長。

其中，雲端網路產品類別受惠AI伺服器強勁需求，年比呈現強勁成長。

從2024全年來看，雲端網路、元件及其他、電腦終端等主要產品線都比2023年成長，惟消費智能業務下滑。鴻海表示，消費智能產品2022年底因大陸鄭州廠受疫情影響，訂單推遲到2023年首季生產，墊高基期，使得2024全年消費智能產品年對年表現略為衰退。

展望本季，鴻海表示，整體營運逐步進入傳統淡季，即使在2024年第4季合併營收創歷年單季新高的基礎之上，預期本季業績與上季相較，仍將與過去五年平均水準約略相當，並較去年同期顯著成長。