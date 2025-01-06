快訊

頂大「成績通膨」嚴重 台大A以上學生占比近6成

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電今年旺 營收衝千億美元挑戰新高 本季淡季不淡

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 (路透)
台積電。 (路透)

台積電（2330）將於下周四（16日）召開法說會，法人看好，受惠3／5奈米家族產能續滿載，台積電可望釋出本季傳統淡季業績逆勢季增，及2025全年美元營收年增雙位數百分比的好消息，以此推估，今年美元營收將首度挑戰跨過千億美元大關，再寫新猷。

法人分析，若台積電今年美元營收超過千億美元，換算新台幣營收將站上3兆元整數關卡，同步挑戰新高，為全球純晶圓代工廠第一家。隨台積電營運持續大放光芒，台股多頭也吞下定心丸。

對於外界預估的2025年營收數字，台積電表示，尚未公布2025年業績展望與資本支出規畫，有關公司最新財務資訊，以2024年10月法說會公布內容為主。

台積電美元營收
台積電美元營收

台積電法說會是全球法人觀察半導體市況重要風向球，近期法人機構陸續預測台積電今年營收成長幅度。台積電2024年第3季美元營收為235億美元，2024上半年約396.9億美元，2024年前三季美元營收累計約631.9億美元。

根據台積電先前釋出的2024年第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估單季美元營收約介於261億美元至269億美元，法人以此推估，台積電2024年美元營收將從892.9億美元起跳。

受惠於AI與高速運算（HPC）應用訂單能見度直達2028年，法人預期台積電2025年業績持續維持高雙位數成長，全年營收將突破千億美元里程碑、達1,071億美元（逾新台幣3.5兆元），再創新高。

法人分析，台積電營收成長主要引擎來自先進製程貢獻持續拉升，享有「贏者全拿」的領先者紅利，隨著2奈米家族2025年量產，也是助攻營運的一大利器。

另外，台積電美國亞利桑那州新廠與日本熊本一廠等海外廠區也將於2025年加入貢獻營運，有助因應客戶異地備援需求，並帶來穩健營收。

台積電 營收

延伸閱讀

大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

CoWoS先進封裝供不應求 PCB擴廠消息頻傳

台灣綠電不夠用？網看完「台積電永續報告」急喊：快買雲豹

台積技術領先 大廠爭相合作

相關新聞

台積電今年旺 營收衝千億美元挑戰新高 本季淡季不淡

台積電將於下周四（16日）召開法說會，法人看好，受惠3／5奈米家族產能續滿載，台積電可望釋出本季傳統淡季業績逆勢季增，及...

鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收6,548.25億元，雖因傳統淡季而月減2.64%，仍為同期次高，年增率高達42.3...

台積2024年預期賺逾四股本 今年現金股利上看20元

台積電將於下周四（16日）召開法說會，公布上季與2024年財報，法人看好，台積電受惠3／5奈米家族先進製程領先放量且客戶...

大立光2024年營收年增兩成 四年最佳 本月面臨「連三衰」

鏡頭大廠大立光昨（5）日公告去年12月合併營收為56.36億元，月減6.3%，連續兩個月下滑，並且失守60億元整數大關，...

聯茂去年12月營收月減9.8% 同期次高

銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月合併營收為24.36億元，雖因客戶季底盤點導致月減9.8%，...

愛普去年12月營收月增44% 展望樂觀

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）昨（5）日公布去年12月營收4.6億元，月增44.7%，但較2023年同期衰退1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。