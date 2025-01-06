台積電今年旺 營收衝千億美元挑戰新高 本季淡季不淡

台積電（2330）將於下周四（16日）召開法說會，法人看好，受惠3／5奈米家族產能續滿載，台積電可望釋出本季傳統淡季業績逆勢季增，及2025全年美元營收年增雙位數百分比的好消息，以此推估，今年美元營收將首度挑戰跨過千億美元大關，再寫新猷。

法人分析，若台積電今年美元營收超過千億美元，換算新台幣營收將站上3兆元整數關卡，同步挑戰新高，為全球純晶圓代工廠第一家。隨台積電營運持續大放光芒，台股多頭也吞下定心丸。

對於外界預估的2025年營收數字，台積電表示，尚未公布2025年業績展望與資本支出規畫，有關公司最新財務資訊，以2024年10月法說會公布內容為主。

台積電美元營收

台積電法說會是全球法人觀察半導體市況重要風向球，近期法人機構陸續預測台積電今年營收成長幅度。台積電2024年第3季美元營收為235億美元，2024上半年約396.9億美元，2024年前三季美元營收累計約631.9億美元。

根據台積電先前釋出的2024年第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估單季美元營收約介於261億美元至269億美元，法人以此推估，台積電2024年美元營收將從892.9億美元起跳。

受惠於AI與高速運算（HPC）應用訂單能見度直達2028年，法人預期台積電2025年業績持續維持高雙位數成長，全年營收將突破千億美元里程碑、達1,071億美元（逾新台幣3.5兆元），再創新高。

法人分析，台積電營收成長主要引擎來自先進製程貢獻持續拉升，享有「贏者全拿」的領先者紅利，隨著2奈米家族2025年量產，也是助攻營運的一大利器。

另外，台積電美國亞利桑那州新廠與日本熊本一廠等海外廠區也將於2025年加入貢獻營運，有助因應客戶異地備援需求，並帶來穩健營收。