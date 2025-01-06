愛普去年12月營收月增44% 展望樂觀

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）昨（5）日公布去年12月營收4.6億元，月增44.7%，但較2023年同期衰退1.5%；累計2024全年營收為41.76億元，年減0.9%。

愛普*先前於法說會提到，積極強化AP記憶體解決方案在AI／高速運算（HPC）定位，並已推出高頻寬、高效能的超高頻寬記憶體（VHM）解決方案，滿足巨量數據存取的密集運算工作需求。

愛普*應用在AI專案的高密度矽電容（S-SiCap）中介層、超高頻寬記憶體（VHM）堆疊陸續拿下客戶數個開發案，預期2025年逐步進入量產，對於營運展望樂觀看待。

愛普先前說明，高密度矽電容作為分離式矽電容，已與多家基板廠合作，應用於嵌入式基板技術，並成為下一代HPC應用中的關鍵元件，預期2025年底前量產。

愛普*並積極對外結盟，先前與Mobiveil攜手開發UHS PSRAM控制器，提供系統單晶片（SoC）業者全新解決方案。

Mobiveil是日立集團旗下GlobalLogic全資子公司，專注為網路、存儲和企業級市場開發矽智財、平台和解決方案。

愛普上周五（3日）股價跌6.5元、收303.5元。