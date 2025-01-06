群創、友達 CES展秀肌肉

美國消費性電子大展（CES 2025）將於拉斯維加斯時間7日至10日登場，面板雙虎群創（3481）、友達都將參展，並且均鎖定Micro LED等高階顯示技術大秀肌肉，強攻智慧座艙等高毛利利基市場。

法人看好，電視面板報價止穩，智慧座艙等高毛利產品出貨帶動下，將助益群創、友達基本面持續轉佳。

群創今年由董事長洪進揚親自率隊，於展會期間在美國拉斯維加斯百樂宮飯店，以「Driving New Possibilities」為主軸，展示最新穎及突破性產品技術，同時會見全球客戶。

洪進揚表示，隨AI與移動科技日新月異，汽車定義從單純的代步工具，進化為第二個生活空間，串聯數位生活的全功能智慧移動。群創集團將發揮母公司資源綜效優勢，協助子公司CarUX積極拓展智慧車用解決方案，致力成為智慧移動領域中具有深度技術性與廣度功能性的全方位系統供應商。

他說，CarUX致力突破傳統螢幕的限制，強調 「和諧駕乘體驗」，今年CES將展出的多項HUE和諧駕乘體驗解決方案，都是CarUX累積20多年的技術與市場經驗，將更安全、更豐富的資訊與娛樂服務內容，無縫銜接到汽車內外飾設計當中。

群創並將於今年CES展示另一項首發革命性次世代OLED顯示技術，由CarUX與合作夥伴JDI共同研發「32吋OLED 整合型車內顯示器」，其亮度較市售OLED提高一倍，且壽命延長三倍，提供客戶OLED顯示更好的選項。

友達去年首度進入CES展場，今年結合去年完成併購的BHTC共同參展，由友達執行長柯富仁及BHTC執行長Michael Jeager帶領台灣、北美及歐洲員工前往參與，主要展出推升智慧移動新賽局Micro LED顯示技術結合人性化互動體驗，且展覽攤位也將擴大一倍。