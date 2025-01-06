奇鋐、雙鴻 迎最強Q1

輝達（NVIDIA）「地表最強AI伺服器」本季起放量出貨，包括水冷板、冷卻液體分配裝置（CDU）、快接頭（UQD）、分歧管等水冷零組件需求同步轉強，伴隨輝達新顯卡問世，在輝達兩大新品助攻下，散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻本季營運將迎來「史上最強第1季」。

法人表示，過往散熱族群營運旺季大多落在下半年，首季通常偏淡，今年在GB200以及輝達最新RTX 50系列高階顯卡兩大新品挹注下，奇鋐、雙鴻今年第1季不僅很有機會淡季不淡，甚至還會優於預期。

業界人士分析，目前GB200機櫃中的首波水冷板零組件，主要由奇鋐以及Cooler Master所供應，預料首季各月份仍會持續交貨，接著在第1季底前開始放量，水冷板需求將逐月擴大。

據悉，奇鋐去年AI伺服器水冷業務比重估達10%，今年進一步擴大，估至少雙位數成長。奇鋐目前已開始出貨GB200水冷板，今年首季起大量出貨，屆時營運有望持續創高。

除水冷板外，奇鋐子公司富世達近期也跨入快接頭領域，並取得客戶相關驗證，目前正小量出貨，打破原先由外企壟斷快接頭市場的局面，並為母公司挹注豐厚的業績成長。

雙鴻方面，目前水冷板主要供應鴻海與廣達，而今年GB200伺服器擴大滲透率後，預料雙鴻營運也將再次起飛。雙鴻董事長林育申曾指出，目前公司訂單能見度高，且有五家雲端服務商（CPS）客戶，今年全年營收力拚翻倍成長。

據悉，雙鴻去年AI水冷占整體營收約10%至15%，今年將擴大為45%至50%，整體伺服器營收則預估年增130%以上，加上AI水冷零組件的毛利率較高，對獲利表現將有正面幫助。

此外，雙鴻近期也切入快接頭領域，目前已經送客戶驗證中。雙鴻指出，現階段快接頭依然缺貨，該公司希望能提供客戶更多水冷關鍵零組件，並同時提升自製率，估計今年有望開花結果。

【記者徐牧民／台北報導】AI運算效能不斷提高，散熱相關供應鏈有望持續受惠，尤其液冷散熱需求強勁。高盛、摩根士丹利等外資券商同步看好奇鋐（3017），高盛認為後續營運將持續增溫，給予「買進」評等，維持目標價984元；大摩同樣給予「優於大盤」的評等，維持目標價875元。