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南亞科目標價 砍至30元
大和資本發布「全球記憶體產業」2025年展望報告指出，今年上半年仍在價格調整階段，但預期下半年迎來價格反彈，重申對產業的正面展望。不過，在台股中，南亞科（2408）從「買進」調降至「持有」，目標價從78元大砍至30元。
大和指出，今年上半年全球記憶體價格可能仍將下滑，原因是需求疲弱及供給增加。到下半年，受惠於庫存逐漸正常化，加上人工智慧（AI）需求強勁，都可望帶動對於記憶體的需求並提升價格。AI及高頻寬記憶體（HBM）需求旺，都將有助於推升記憶體廠商獲利。
大和在這篇報告中只提到四檔相關個股，即SK海力士（首選）、美光、三星電子及南亞科，對於前三檔個股都維持「買進」評等，只有南亞科評等從「買進」調降至「持有」；對於四檔個股都調降目標價，以反映上半年產業將面臨的逆風。
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