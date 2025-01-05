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愛普營收／12月4.6億元 月增44.7%、年衰退1.5%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

愛普*（6531）5日公布 12 月營收達 4.60 億元，較 11 月成長 44.7%，較去年同期衰退1.5%，累計去年全年營收為 41.76 億元，年衰退0.9%。

愛普*去年發布新聞稿提及與Mobiveil攜手開發UHS PSRAM控制器，提供SoC業者全新解決方案，Mobiveil是日立集團旗下GlobalLogic的全資子公司，專注為網路、存儲和企業級市場開發矽智財、平台和解決方案。Mobiveil結合愛普UHS PSRAM記憶體超高頻寬和少引腳數的產品優勢，為控制器和UHS PSRAM設計全新介面，優化SOC整體性能；對於有尺寸限制的IoT產品應用，提供更簡易的設計，加速上市時間。

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