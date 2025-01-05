鴻海去年全年營收創歷史新高紀錄 三大業務帶動

鴻海（2317）5日公布去年全年營收，在雲端網路、元件及其他、電腦終端三大業務成長下，業績來到6兆8,599億元、年增11.37%，為歷史新高紀錄。展望後市，鴻海表示，2025年第1季整體營運逐步進入傳統淡季，即使在2024年第4季營收創下歷年單季新高的基礎之上，預期本季季節性表現仍將與過去五年平均水準約略相當

鴻海去年12月營收6,548.25億元，月減2.64%、年增42.31%，為歷年同期次高。累計鴻海去年第4季營收，2兆1,323億元，季增15.03%、年增15.17%，為歷年同期最高；鴻海2024全年營收6兆8,599億元、年增11.37%，為歷史新高紀錄。

以鴻海業務表現來看，去年12月以月比來看，元件及其他、雲端網路成長，但電腦終端及消費智能衰退，若以年比來看，包含雲端網路的四大業務皆成長。

從2024年第4季季比來看，消費智能、元件及其他、電腦終端皆成長，惟雲端網路下滑，若以年比來看，包含雲端網路的四大業務皆成長；從2024年全年來看，雲端網路、元件及其他、電腦終端皆比2023年成長，惟消費智能業務下滑。

展望2025年首季，鴻海表示，2025年第1季整體營運逐步進入傳統淡季，即使在2024年第4季營收創下歷年單季新高的基礎之上，預期本季季節性表現仍將與過去五年平均水準約略相當；若相較於去年同期，則將顯著成長。