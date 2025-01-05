2025旺年會／亞光掌握三契機 營運向上
亞光（3019）昨（4）日舉行忘年會，董事長賴以仁表示，今年營運在數位相機、車載、影像感測器等持續成長下，力拚優於去年。
亞光去年營收230.5億元，十餘年來新高，年增29%，累計去年前三季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股純益4.45元，為2008年來同期新高。法人看好，去年全年將賺逾半個股本。
賴以仁表示，去年數位相機出貨136萬台，年增58%，車載鏡頭出貨量1,099萬顆，年增63%。
展望今年，亞光表示，公司掌握三大發展契機，效益可望於未來陸續展現，其中包括菲律賓新廠加速進行。
賴以仁表示，目前正與LGIT合作機器人視覺模組、車載除霧及抗輻射等鏡頭，預計新產品下半年有望陸續顯現。
此外，亞光與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧手機鏡頭市場，持續發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，挾核心玻璃非球面技術展現G+P鏡頭優勢；在高階手機變焦鏡頭方面，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。車載鏡頭方面，持續優化產品設計並提升生產效率，搶占自駕車鏡頭龐大商機。
亞光領先跨足Metalens領域，發揮技術創新優勢，搶占AI快速發展帶動光學鏡頭應用商機。
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