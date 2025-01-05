大立光法說 毛利率聚焦

大立光（3008）將於9日召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持。由於本季處於淡季，加上智慧手機市場仍處於低谷，預期2025年新機升級進展、新廠規劃、AI手機對規格升級、毛利率表現等議題將是會中焦點。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，大立光釋出的營運展望，也被視為全球手機景氣榮枯的重要風向球。因為手機客戶下修訂單影響，大立光去年第4季表現旺季不旺。大立光表示，由於已進入淡季，預期去年12月拉貨動能將較11月下滑。

針對上季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，去年第4季需求狀況變得不好，主要因客戶下修訂單，且「幅度滿大的」。第4季出貨動能較前一季差一點，為維持產能稼動，已與客戶談好價格先預先生產（Prebuild）2025年的機種，因此第4季稼動率和前一季差不多。

法人預期，依大立光去年10月、11月營收表現，第4季營收可能與前年同期差不多，季減一成以內。

儘管大立光看淡營運，惟外界預期，因潛望式鏡頭出貨量下滑，有利產品組合，加上新台幣對美元匯率持續走貶，大立光上季毛利率有機會維持在5字頭高檔，且業外匯兌可望有回沖利益，為獲利加分。

法人則看好，大立光受惠蘋果手機未來將持續導入AI的換機潮效應，預期今年智慧型手機的外型改變將會帶來更薄的鏡頭，加上今年第1季將有更多新機種推出，外形尺寸變化可支持終端市場需求，大立光作為技術領導者有望受惠。

法人認為，相機規格仍是消費者購買決定重點，這將驅使產品組合轉向高階，有望帶動大立光的毛利率提高，將從去年的50.1%逐步回升至53.4%。大立光目前預估2025年本益比為12倍，低於其19倍的交易平均值，也低於蘋果供應鏈同業，看好後續表現。